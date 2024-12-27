Берлин, 27 декабря, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц договорился с президентом США Дональдом Трампом тесно координировать позиции по Украине. Об этом глава немецкого правительства заявил 27 декабря в интервью порталу T-Online.

Valsts kanceleja Олаф Шольц

«Я уже дважды разговаривал с будущим президентом США Трампом, и мы согласны с тем, что мы — США и Европа — должны тесно координировать свои действия друг с другом по всем этим вопросам», — заявил Шольц.

Как сообщало ИА Регнум, Шольц 27 декабря заявил, что хотел вновь побеседовать с президентом РФ Владимиром Путиным по теме Украины. Он отметил, что он не намерен направлять немецких военных в зону украинского конфликта. При этом, по его словам, Берлин будет «играть важную роль» в гарантиях безопасности для Украины.

Предыдущий разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. Лидеры двух стран поговорили впервые за два года. Путин напомнил Шольцу условия Москвы, которые могут быть основой возможных договорённостей по разрешению конфликта на Украине. Они должны учитывать интересы России в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта.

Спустя четыре дня Шольц поговорил по телефону с Трампом. По словам официального представителя немецкого правительства Штеффена Хебештрайта, Шольц и Трамп считают, что вооружённый конфликт на Украине «продолжается слишком долго».