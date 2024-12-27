Москва, 27 декабря, 2024, 06:26 — ИА Регнум. В районе Угледара продолжается зачистка. Российские бойцы не дают военным Вооружённых сил Украины (ВСУ) окапываться в районе города, рассказал командир штурмового взвода с позывным Бояра на видео, опубликованном Министерством обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Угледар

«Противник сосредоточен непосредственно в лесополосах. Происходит зачистка, зачистка осуществляется «птичками» (БПЛА. — Прим. ред.). Заводится личный состав туда, выявляются огневые точки противника при поддержке артиллерии. Окапывается, но он не успевает окапываться, так как линия соприкосновения уже перешла намного дальше», — отметил военный.

По его словам, в районе Угледара сейчас есть несколько оборонительных линий. Первую ВС РФ взяли под свой полный контроль. К находящейся ближе к Константинополю второй линии постепенно подходят российские бойцы.

Как передавало ИА Регнум, российские военные освободили Угледар от ВСУ 3 октября. В ходе боёв более 40 бойцов украинской армии сдались в плен. В районе Угледара продолжаются боевые действия.

В городе идёт разминирование территории и близлежащих районов. В середине октября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что пока этот процесс не завершится, начать восстановление города невозможно.

22 декабря Пушилин рассказал, что армия России практически выбила украинские формирования из центра Курахово. Он уточнил, что полное освобождение города сделает невозможными артиллерийские обстрелы Петровского района Донецка, которые ВСУ раньше вели отсюда.