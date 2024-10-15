Донецк, 15 октября, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Угледар в любом случае будут восстанавливать, однако это станет возможным только после разминирования города и прекращения его обстрелов со стороны украинских формирований. Об этом 15 октября рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Пока предметного планирования по восстановлению данного населённого пункта (Угледара. — Прим. ред.) нет. Что восстанавливать будем, это однозначно, а что касается детализированного плана — пока преждевременно», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Глава республики пояснил, что для этого сначала необходимо закончить в городе разминирование и отодвинуть от него линию фронта, чтобы лишить противника возможности его регулярно обстреливать Угледар. Пушилин уточнил, что после разминирования специалисты дадут оценку состоянию населённого пункта, после чего можно будет говорить о планах и сроках его восстановления.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 15 октября российские артиллеристы успешно пресекли попытку бежавших из Угледара украинских формирований закрепиться на новых позициях в районе города. Отмечалось, что главной задачей артиллерии армии России было не дать отступающим киевским боевикам окопаться на новых позициях в лесополосах на времевском направлении.

Военный ВС РФ с позывным Калмык 14 октября рассказал об обнаружении морпехами Тихоокеанского флота схрона украинской армии с боеприпасами для американских и польских гранатомётов юго-западнее Угледара. По его мнению, тайник, скорее всего, предназначался для диверсионных групп противника.