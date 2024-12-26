Актау, Казахстан, 26 декабря, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Экипаж самолёта Embraer 190 перед крушением предал в аэропорт Актау информацию о взрыве кислородного баллона на борту. Об этом 26 декабря заявил глава минтранса Казахстана Марат Карабаев.

Stringer/NEWS.ru/Global Look Press

«Системы управления, контроля высоты вышли из строя. Экипаж не смог уследить за направлением и высотой, после чего принял решение лететь в Актау. В 10:53 руководитель полётов «Ростов» передал дополнительную информацию руководителю полётов вышки «Актау» о взрыве кислородного баллона на борту», — процитировал его портал ORDA Kazakhstan.

Карабаев отметил, что все аварийные службы были оперативно предупреждены о прибытии аварийного борта в воздушную гавань. При приближении самолёта к аэропорту экипаж установил связь с вышкой, диспетчер предпринял все возможные меры для посадки судна. Для облегчения визуальной посадки были добавлены огни на взлётно-посадочной полосе. Экипаж дважды пытался приземлиться. Связь с ним прервалась в 11:28 утра, после чего самолёт рухнул на землю.

Как сообщало ИА Регнум. Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 декабря пассажирский самолёт авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в аэропорту Актау. В числе возможных причин назвали столкновение со стаей птиц или взрыв баллона на борту.

По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 38 человек. Выжили 29, включая трёх детей. На борту находились 16 россиян, девять из них выжили. Также в числе выживших трое членов экипажа.

По состоянию на 26 декабря, удалось опознать 10 тел погибших в авиакатастрофе. Трое из них являются гражданами России, четверо — гражданами Азербайджана и ещё трое — граждане Казахстана. Среди погибших россиян бортпроводник «Уральских авиалиний» Рамин Агаев, летевший в качестве пассажира.