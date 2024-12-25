Актау, Казахстан, 25 декабря, 2024, 21:18 — ИА Регнум. Из пяти членов экипажа пассажирского самолёта Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, разбившегося утром 25 декабря в Актау, трое выжили. Об этом сообщил на брифинге министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

Global Look Press/Stringer/NEWS.ru

«Экипаж — пять человек, из них два человека погибли, трое выжили», — сообщил Карабаев.

Он также отметил, что в самолёте находились 62 пассажира. Из всех находившихся на борту 38 человек погибли и 29 выжили.

Как сообщало ИА Регнум, Embraer 190 следовал из Баку в Грозный. Аэропорт столицы Чечни не принял лайнер из-за плохих метеоусловий, и воздушное судно было направлено в Махачкалу. Затем его перенаправили в аэропорт Актау. Здесь самолёт потерпел крушение.

Все члены экипажа разбившегося самолёта являются гражданами Азербайджана. Оба пилота, до последнего момента пытавшиеся спасти пассажиров, погибли. Живы остались два бортпроводника.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3937803" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пилоты упавшего в Актау самолёта до последнего пытались набрать высоту. Данные радаров

Azerbaijan Airlines выдвинула версию о том, что воздушное судно столкнулось со стаей птиц. Позже появилась версия, согласно которой в самолёте взорвался баллон. В соцсетях начали обсуждать возможную атаку на Embraer 190.

Главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в беседе с ИА Регнум отметил, что появившиеся в интернете кадры с отверстиями на хвостовой части лайнера не говорят о возможной атаке на борт. Судя по видео, самолёт заходил на посадку без характерных для обстрела повреждений. Вероятно, получил повреждение двигатель самолёта. Не исключено, что это произошло из-за столкновения с птицами.