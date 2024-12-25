Актау, Казахстан, 25 декабря, 2024, 21:18 — ИА Регнум. Из пяти членов экипажа пассажирского самолёта Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, разбившегося утром 25 декабря в Актау, трое выжили. Об этом сообщил на брифинге министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

Global Look Press/Stringer/NEWS.ru

«Экипаж — пять человек, из них два человека погибли, трое выжили», — сообщил Карабаев.

Он также отметил, что в самолёте находились 62 пассажира. Из всех находившихся на борту 38 человек погибли и 29 выжили.

Как сообщало ИА Регнум, Embraer 190 следовал из Баку в Грозный. Аэропорт столицы Чечни не принял лайнер из-за плохих метеоусловий, и воздушное судно было направлено в Махачкалу. Затем его перенаправили в аэропорт Актау. Здесь самолёт потерпел крушение.

Все члены экипажа разбившегося самолёта являются гражданами Азербайджана. Оба пилота, до последнего момента пытавшиеся спасти пассажиров, погибли. Живы остались два бортпроводника.

Пилоты упавшего в Актау самолёта до последнего пытались набрать высоту. Данные радаров

Azerbaijan Airlines выдвинула версию о том, что воздушное судно столкнулось со стаей птиц. Позже появилась версия, согласно которой в самолёте взорвался баллон. В соцсетях начали обсуждать возможную атаку на Embraer 190.

Главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в беседе с ИА Регнум отметил, что появившиеся в интернете кадры с отверстиями на хвостовой части лайнера не говорят о возможной атаке на борт. Судя по видео, самолёт заходил на посадку без характерных для обстрела повреждений. Вероятно, получил повреждение двигатель самолёта. Не исключено, что это произошло из-за столкновения с птицами.