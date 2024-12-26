Москва, 26 декабря, 2024, 17:02 — ИА Регнум. В аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский сняли ограничения на вылет и прилёт воздушных судов. Об этом 26 декабря сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«С 16:39 мск сняты ограничения на приём и выпуск самолётов», — написал он в Telegram-канале.

Кореняко напомнил, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских лайнеров. Экипажи самолётов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для её обеспечения.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря временные ограничения на приём и вылет самолётов вводились в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово, Жуковский и воздушной гавани Калуги. В последней ограничения пока действуют.

10 ноября аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили приём и отправку самолётов в 08:03 мск, аэропорт Шереметьево — в 09:45. Ограничения вводились на фоне атаки украинских беспилотников на Московский регион. Мэр Москвы Сергей Собянин в течение утра сообщил о 32 дронах, сбитых на подлёте к Москве средствами противовоздушной обороны. Их уничтожили над Раменским, Домодедово и Коломной.

Запасные аэродромы приняли 36 самолётов, пока в трёх московских аэропортах действовали ограничения. 14 из них ушли на посадку в Нижний Новгород. С пассажирами прибывших рейсов работали представители авиакомпании.