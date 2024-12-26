Москва, 26 декабря, 2024, 16:12 — ИА Регнум. В аэропортах Внуково, Шереметьево Домодедово, Жуковский и воздушной гавани Калуги введены временные ограничения на приём и вылет самолётов. Об этом 25 декабря сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — написал он в Telegram-канале.

Меры ввели для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Экипажи самолётов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают необходимые меры.

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