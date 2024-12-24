Москва, 24 декабря, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Передавшую взрывчатку для подрыва экс-подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова агента этой же спецслужбы Ярославу Хрестину внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Обновлённый список 24 декабря опубликован на сайте ведомства.

соцсети Ярослава Хрестина

«Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Хрестина* Ярослава Геннадьевна*, 16.08.1995 года рождения, город. Северодонецк Луганской области Украины», — говорится в нём.

Замоскворецкий суд Москвы 21 декабря заочно арестовал Хрестину по делу о покушении на Прозорова. Её обвиняют в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ в составе организованной группы

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля на севере Москвы произошёл подрыв припаркованного внедорожника. Взрыв прогремел, когда бывший подполковник СБУ сел в автомобиль и завёл его. После этого Прозорова госпитализировали с травмой ноги.

ФСБ позднее сообщила о задержании подозреваемого в подрыве автомобиля, которым оказался россиянин Владимир Головченко. Последний признался, что проживал на Украине, где его завербовала СБУ и поручила убить Прозорова.

В ФСБ 17 апреля рассказали, что компоненты для бомбы исполнителю теракта отправила в Россию жительница Варшавы. Арестованный курьер Иван Пискарь сообщил, что доставил груз в Москву после получения его в Литве.

В Луганске 23 апреля задержали третьего участника покушения на экс-подполковника СБУ, который перевёл курьеру 10 тыс. рублей за доставку в Россию из Литвы средств поражения, закамуфлированных под косметику. Задержанный признался в совершении преступления.

По информации ФСБ, мужчина в 2021 году познакомился Хрестиной, после начала спецоперации переехавшей в Варшаву. В июне 2023 года задержанный по её указанию вёл видеонаблюдение возле места проживания Прозорова. По информации в соцсетях, Хрестина в сентябре 2023 года посещала британский город Херефорд, в котором базируется Особая воздушная служба королевства (SAS).