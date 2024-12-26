Москва, 26 декабря, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за последние сутки в ходе ударов по объектам Вооружённых сил Украины (ВСУ) поразили военные аэродромы, пункты управления беспилотниками и склады боеприпасов противника. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах», — уточнило ведомство.

Российские войска для нанесения ударов применяли авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию. ВС РФ также освободили село Гигант в Донецкой Народной Республике.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее российская армия нанесла удары по позициям ВСУ в 140 районах. Были уничтожены пункт дислокации иностранных наёмников и СБУ, поражена инфраструктура военных аэродромов, а также скопления личного состава и военной техники.

Также утром 25 декабря ВС РФ нанесли массированный удар по критически важным энергообъектам на Украине, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса. Поражены все запланированные цели.