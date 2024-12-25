Москва, 25 декабря, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Российские военные утром 25 декабря нанесли массированный удар по критический важным энергообъектам Украины, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

Удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, утром 25 декабря украинские СМИ распространили информацию о взрывах в Харькове, Днепропетровске, Кривом Роге и Кременчуге. Во всех регионах Украины на момент взрывов действовал режим воздушной тревоги.

Координатор пророссийского подполья города Николаева Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удар по ТЭЦ в городе Зеленодольске в Днепропетровской области.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в результате взрывов получили повреждения энергообъекты в ряде регионов страны.