Москва, 26 декабря, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ освободили населённый пункт Гигант в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 декабря рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«В результате активных действий подразделений Южной группировки войск освобождён населённый пункт Гигант Донецкой Народной Республики», — заявил он на брифинге.

Конашенков уточнил, что армия России также нанесла удары по нескольким бригадам противника у Северска, Курахово, Часового Яра и Дружковки в ДНР

За сутки украинские войска лишились на этом направлении до 230 боевиков, автомобиля, гаубицы Д-30 и американского орудия М119, добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря российские войска освободили населённый пункт Новый Труд в ДНР. Они также нанесли поражение позициям нескольким бригад украинских формирований в районах Новотроицкого, Удачного, Надеждинки, Гришино, Андреевкиа, Дзержинска, Петровского, Шевченко, Красноармейска и Новооленовки в ДНР, а также отразили десять контратак противника.

ВС РФ 23 декабря освободили населённый пункт Сторожевое в ДНР. Также военные группировки российских войск «Восток» нанесли удары по нескольким бригадам ВСУ возле Раздольного и Разлива в ДНР, а также в районе Гуляйполя Запорожской области.

Гава ДНР Денис Пушилин ранее в этот же день сообщил, что российские военные освободили от украинской армии микрорайон Северный в городе Часовом Яре. Он добавил, что на данный момент боевые действия идут в районе огнеупорного комбината.