Москва, 26 декабря, 2024, 12:10 — ИА Регнум. ФСБ обнародовала аудиозапись, на которой завербованному спецслужбами Украины россиянину даёт наставления по организации теракта в Москве его жена.

Кадр из видео ФСБ

«Всё нормально, есть нюансы. В пятницу он сначала со мной свяжется, потом я с тобой — так надо. Выйдешь, он тебе просто скажет куда. Ты там сделаешь, что положено, он тебе это оплатит, ценник скажешь какой на билеты и всё прочее», — сообщила супруга задержанного на видео, опубликованном ФСБ 26 декабря.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3937878" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Агент украинских спецслужб не успел заложить бомбу под автомобиль одного из руководителей МО РФ, так как был задержан, сообщили в ФСБ

Ранее в пресс-службе отметили, что за покушение на высокопоставленных военных МО РФ и их семьи СБУ пообещала семье россиянина после совершения теракта помочь переехать на Украину, а затем в одну из стран Евросоюза.

Как ранее передавало ИА Регнум, утром 26 декабря ФСБ предотвратила серию готовившихся покушений на руководителей Минобороны РФ. Сотрудники спецслужб задержали четверых подозреваемых и изъяли взрывные устройства, одно из которых было замаскировано под новогодний подарок.

В ЦОС отметили, что в ноябре в Москву с Украины транзитом через Молдавию и Грузию под видом депортированного лица прибыл завербованный СБУ россиянин, который собирался заложить взрывное устройство под служебный автомобиль одного из военных МО РФ.

Следствие возбудило уголовные дела по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, приготовлении террористических актов и о совершении государственной измены, подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.