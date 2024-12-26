Москва, 26 декабря, 2024, 08:52 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ предотвратили серию готовившихся украинскими спецслужбами покушений на высокопоставленных военных Министерства обороны России. Об этом в четверг, 26 декабря, рассказали в пресс-службе ведомства.

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ

«Федеральной службой безопасности РФ пресечена серия готовящихся агентами украинских спецслужб покушений на жизнь высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны РФ, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе спецслужба задержала четверых причастных к подготовке этих покушений россиян, бомбы для них были закамуфлированы под пауэрбанк и папку с документами.

В ЦОС отметили, что в ноябре в Москву с Украины транзитом через Молдавию и Грузию под видом депортированного лица прибыл завербованный украинскими спецслужбами россиянин, который должен был заложить взрывное устройство под служебный автомобиль одного из высокопоставленных руководителей.

Кроме того, у задержанных изъяли самодельные взрывные устройства и средства связи, которые они использовали для своей преступной деятельности.

Следственная служба УФСБ России по Москве и Московской области возбудила по всем этим фактам уголовные дела.

«За совершение указанных преступлений задержанным в соответствии с ролевым участием инкриминируется причастность к «незаконному обороту взрывчатых веществ и взрывных устройств», «приготовление террористических актов», а также совершение «государственной измены». Наказание за данные преступления предусматривает пожизненное лишение свободы», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря ФСБ задержала семерых россиян, включая троих несовершеннолетних, которые по заданию спецслужб Украины готовили теракт против руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Отмечалось, что перед этим задержанные помогали украинским телефонным мошенникам.

Ранее, 24 декабря, сотрудники ФСБ задержали работника режимного предприятия по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Мужчина установил и поддерживал контакт с представителями службы внешней разведки Украины, а также за деньги передавал им информацию о Вооружённых силах РФ, которую можно использовать против безопасности России, в том числе в зоне проведения спецоперации.