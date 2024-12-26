Москва, 26 декабря, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Завербованные украинской спецслужбой мужчины собирались использовать бомбу, замаскированную под новогодний подарок, чтобы устроить теракт в Москве. Об этом заявил один из задержанных на допросе 26 декабря.

Уточняется, что внутри ненастоящего презента находилась папка-обманка со взрывчаткой, которая должна была сдетонировать при вскрытии.

«23 декабря я по просьбе своего знакомого Рогожего Виталия Николаевича, проживающего в настоящее время в Польше, забрал посылку в городе Люберцы из заброшенного здания. Она предназначалась в качестве подарка военнослужащему Министерства обороны. Как сказал мне Рогожий, в посылке находился конверт. Для передачи посылки я привлёк своего знакомого, но передать не получилось, так как был задержан сотрудниками ФСБ», — сообщил один из задержанных, кадры с допросом которого были опубликованы ФСБ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3937862" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Агент украинских спецслужб не успел заложить бомбу под автомобиль одного из руководителя МО РФ, так как был задержан, сообщили в ФСБ

Согласно данным службы, изъятые у террористов средства связи и взрывчатка были доставлены на территорию Россию вместе с бытовой техникой, инструментами и запчастями для автомобилей.

Как ранее передавало ИА Регнум, утром 26 декабря ФСБ предотвратила серию готовившихся покушений на высокопоставленных военных Минобороны России, а также на их семьи. Сотрудники спецслужб задержали четверых причастных россиян и изъяли бомбы, замаскированные под пауэрбанк и папку с документами.

В ЦОС отметили, что в ноябре в Москву с Украины транзитом через Молдавию и Грузию под видом депортированного лица прибыл завербованный СБУ россиянин, который собирался заложить взрывное устройство под служебный автомобиль одного из военных МО РФ.

Следствие возбудило уголовные дела по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, приготовлении террористических актов и о совершении государственной измены, подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

ФСБ также опубликовала кадры с допросом подозреваемых, в ходе которого они признались, что действовали по заданию спецслужб Украины. Отмечается, что тайники со взрывными устройствами для покушения находились в Подмосковье. Кроме того, украинские спецслужбы пообещали подозреваемым помочь переехать в одну из стран Евросоюза, сообщили в ФСБ.