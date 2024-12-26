Москва, 26 декабря, 2024, 09:31 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ опубликовала видеозапись задержания лиц, которых подозревают в подготовке покушений на высокопоставленных сотрудников Министерства обороны России и членов их семей в Москве по заданию украинских спецслужб.

Кадр из видео

На этих кадрах также запечатлён допрос подозреваемых, в ходе которого они признались, что действовали по заданию спецслужб Украины.

По словам задержанных, тайники со взрывными устройствами для покушения находились в Подмосковье. Один из подозреваемых рассказал, что ему нужно было забрать взрывное устройство по переданным ему координатам в районе Протвино, второй сообщил, что нашел тайник по координатам в Московской области. Третий задержанный заявил, что обнаружил посылку со взрывчаткой в заброшенном здании в Люберцах.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ также отметили, что одному из подозреваемых в координации террористической деятельности активно помогала супруга, проживающая в городе Миргороде Полтавской области. Украинские спецслужбы пообещали семье после совершения теракта вначале помочь переехать на Украину, а затем в одну из стран Евросоюза.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 26 декабря стало известно, что ФСБ предотвратила серию готовившихся украинскими спецслужбами покушений на высокопоставленных военных Минобороны России. Сотрудники спецслужб задержали четверых причастных к подготовке этих покушений россиян.

ФСБ 25 декабря задержала семерых граждан РФ, включая троих несовершеннолетних, по заданию спецслужб Украины готовивших теракт против руководителя одного из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Перед этим задержанные помогали украинским телефонным мошенникам, уточнили в ЦОС.

Сотрудники ФСБ 24 декабря задержали работника режимного предприятия, которого заподозрили в шпионаже в пользу спецслужб Украины. Мужчина установил и поддерживал контакт с представителями украинской службы внешней разведки, передавая им за деньги информацию об армии России, которую можно использовать против безопасности РФ, в том числе в зоне проведения СВО.