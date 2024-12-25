Москва, 25 декабря, 2024, 23:50 — ИА Регнум. Суд Мещанского района Москвы отправил под арест россиянина по фамилии Чистяков по статье о государственной измене. Об этом говорится в картотеке суда.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Чистякова Е. В. по статье 275 УК РФ», — сказано в карточке уголовного дела.

В связи с грифом секретности имя и отчество фигуранта и детали дела не раскрываются. Чистякову по статье о госизмене грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября стало известно, что Мещанский суд Москвы вынес решение об аресте подозреваемых в государственной измене Некрасова М. Б. и Омельченко Т. Н. Решение суда вступило в силу 30 ноября.

В ноябре прокурор в ходе судебного заседания запросил 28 лет колонии строгого режима для машиниста башенного крана Сергея Андреева, обвиняемого в госизмене. Установили, что фигурант дела в 2023 году согласился выполнить задание украинских спецслужб по поджогу военкомата. Мужчину задержали 3 ноября 2023 года. Его обвинили в госизмене, незаконном приобретении взрывчатых веществ, изготовлении оружия и участии в террористическом сообществе.