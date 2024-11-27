Москва, 27 ноября, 2024, 05:34 — ИА Регнум. Мещанский суд Москвы вынес решение об аресте двоих подозреваемых в государственной измене. Это следует из электронной картотеки суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Суд 26 ноября удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Некрасова М. Б. и Омельченко Т. Н., подозреваемых по статье 275 УК РФ («Госизмена»)», — указали в документах.

Решение суда вступит в силу с 30 ноября. Фигурантам дела грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре прокурор в ходе судебного заседания запросил 28 лет колонии строгого режима для машиниста башенного крана Сергея Андреева, обвиняемого в госизмене. Установили, что фигурант дела в 2023 году согласился выполнить задание украинских спецслужб по поджогу военкомата. Мужчину задержали 3 ноября 2023 года. Его обвинили в госизмене, незаконном приобретении взрывчатых веществ, изготовлении оружия и участии в террористическом сообществе.

Суд в Ярославле арестовал жителя Рыбинска. Его обвинили в сотрудничестве с украинской разведкой. В региональном управлении ФСБ России уточнили, что 28-летний мужчина наладил контакт с представителями запрещённой на территории РФ организации, которая работала на Главное управление разведки минобороны Украины. В ходе обыска у арестованного изъяли средства связи с переписками, которые подтвердили его намерения.