Москва, 14 ноября, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Прокурор в ходе судебного заседания запросил 28 лет колонии строго режима для машиниста башенного крана Сергея Андреева, обвиняемого в государственной измене.

РИА Новости / Руслан Кривобок

«Прошу признать Андреева виновным и окончательно назначить ему наказание в виде 28 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — процитировал гособвинителя телеканал РЕН ТВ.

Следствие установило, что фигурант дела в прошлом году, согласился выполнить задание украинских спецслужб по поджогу военкомата. Мужчину задержали 3 ноября 2023 года. Его обвиняют в госизмене, незаконном приобретении взрывчатых веществ, изготовлении оружия и участии в террористическом сообществе.

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября ФСБ сообщила о задержании жителя Севастополя во время попытки поджечь оборудование на железной дороге возле Балаклавской ТЭС. Установлено, что он сам связался с представителем украинских спецслужб, получил задание и деньги на подготовку к нему.

В Татарстане 8 ноября сотрудники ФСБ задержали жителя Набережных Челнов, подозреваемого в сотрудничестве с украинским террористическим формированием. Он передавал в Киев информацию об объектах оборонной промышленности и военкоматах, а также купил компоненты для выполнения задания.