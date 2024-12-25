Москва, 25 декабря, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Призыв Госдепа США к американским гражданам, находящимся в Белоруссии, покинуть страну является провокацией для нагнетания напряжённости. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 25 декабря на брифинге.

Telegram/МИД России

«Это излюбленная тактика. Они (США. — Прим. ред.) используют её для того, чтобы нагнетать напряжённость, выступать с некими завуалированными угрозами», — отметила она.

Захарова отметила, что США так поступают, как правило, перед выборами в странах, которые не подчиняются Вашингтону. Россия также получила данные, что ряд структур под руководством Запада готовятся начать раскачивать протестные настроения в Белоруссии и разрабатывают масштабную пропагандистскую кампанию, добавила дипломат.

Как передавало ИА Регнум, Госдепартамент США 23 декабря объявил для Белоруссии четвёртый уровень опасности для путешествий. Внешнеполитическое ведомство призвало американских граждан не посещать эту республику, а тех, кто там находится, срочно выехать из страны. В Вашингтоне заявили, что ожидают начала беспорядков в Белоруссии.

26 ноября глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предупредил, что западные спецслужбы планируют дестабилизировать обстановку в Белоруссии перед выборами президента республики. Для этого собираются использовать наёмников формирования «полк имени Калиновского», которые участвуют в боевых действиях в составе украинской армии с другими националистическими объединениями.

Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Центризбирком республики 23 декабря зарегистрировал действующего главу государства Александра Лукашенко в качестве кандидата.