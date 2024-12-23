Вашингтон, 23 декабря, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Госдепартамент США утвердил для Белоруссии четвёртый уровень опасности для путешествий и рекомендовал американским гражданам не посещать страну, а тем, кто в ней находится, срочно покинуть территорию государства. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба Госдепа.

Петр Ковалев/ТАСС Минск. Белоруссия

Рекомендации объяснили рисками задержания, произвольным применением белорусскими властями внутренних законов, а также потенциальными гражданскими беспорядками и ограниченными возможностями американского посольства помочь гражданам США, проживающим в Белоруссии или путешествующим по стране.

28 февраля 2022 года Государственный департамент распорядился об отъезде государственных служащих США и приостановке работы посольства США в Минске. Все консульские услуги, как плановые, так и экстренные, приостанавливаются до дальнейшего уведомления. Граждане США в Белоруссии, которым требуются консульские услуги, должны постараться как можно скорее покинуть страну и обратиться в посольство или консульство США в другой стране.

Отдельно отмечается, что республика не признаёт двойное гражданство, а местные власти могут отказать или отложить консульскую помощь США задержанным лицам с двойным гражданством.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2022 года Госдеп приостановил работу посольства в Минске «до дальнейшего уведомления». В августе следующего года Госдеп США призвал американских граждан немедленно покинуть Белоруссию после закрытия отдельных контрольно-пропускных пунктов на границе с Литвой. Помимо этого, Госдеп рекомендовал в том числе и не въезжать в Белоруссию и предупредил об ограниченных возможностях посольства при возникновении у граждан США, проживающих или путешествующих по Белоруссии, необходимости в какой-либо помощи.