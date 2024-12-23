Минск, 23 декабря, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии зарегистрировала действующего главу республики Александра Лукашенко кандидатом на предстоящих выборах президента страны.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«ЦИК Белоруссии зарегистрировал кандидатом в президенты Республики Белоруссия Лукашенко Александра Григорьевича», — говорится в Telegram-канале ЦИК республики.

Инициативная группа собрала в поддержку выдвижения действующего главы республики в президенты Белоруссии свыше 2,5 млн подписей. Выборы президента страны должны пройти 26 января 2025 года.

До этого в белорусскую ЦИК поступили документы для регистрации в качестве кандидатов в президенты республики от пяти претендентов. Помимо Лукашенко, это лидер Либерально-демократической партии страны Олег Гайдукевич, лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков и бывший кандидат на предыдущих президентских выборах, предприниматель Анна Канопацкая.

Как передавало ИА Регнум, 26 ноября глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что западные спецслужбы хотят дестабилизировать обстановку в Белоруссии перед президентскими выборами в республике и намерены использовать для этого наёмников формирования «полк имени Калиновского». Он напомнил, что боевики этой группы воюют в составе украинской армии с другими националистическими организациями.

Начальник главного управления — замначальника Генштаба армии Белоруссии Владимир Куприянюк в начале ноября рассказал, что находящаяся за рубежом и руководимая Западом белорусская оппозиция хочет сместить законную власть в стране. При этом не исключается и силовой сценарий, добавил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце октября отмечал, что российская сторона будет следить за ходом избирательной кампании в Белоруссии. По его словам, хотя РФ поддерживает кандидатуру действующего лидера страны, главное — это выбор братского белорусского народа.

Лукашенко намерен баллотироваться на новый срок. Предыдущие, шестые по счёту выборы главы государства состоялись в Белоруссии 9 августа 2020 года. ЦИК 14 августа объявил окончательные результаты голосования: Лукашенко заручился поддержкой 80,1% избирателей. После выборов в республике несколько месяцев шли массовые акции протеста.