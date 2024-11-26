Москва, 26 ноября, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Западные спецслужбы планируют дестабилизировать обстановку в Белоруссии перед выборами президента республики, используя наёмников из националистического формирования «полк имени Кастуся Калиновского». Об этом 26 ноября заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

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«Коллаборантов из «полка Калиновского» ЦРУ и Ми-6 рассчитывают использовать для дестабилизации Белоруссии с учётом предстоящих в следующем году президентских выборов», — процитировало его ТАСС.

Нарышкин напомнил, что это формирование воюет в составе Вооружённых сил Украины (ВСУ) наряду с другими националистическими организациями.

Очередные выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Действующий глава республики Александр Лукашенко будет в них участвовать. В октябре в Центризбирком были представлены документы о регистрации инициативной группы по его выдвижению кандидатом в президенты.

Как передавало ИА Регнум, начальник главного управления — замначальника генштаба вооружённых сил Белоруссии Владимир Куприянюк 5 ноября заявил, что белорусская оппозиция, бежавшая из страны, готовится сместить власть в республике. Он подчеркнул, что этими действиями руководит Запад.

По информации Куприянюка, идёт вербовка наёмников для создания так называемой белорусской добровольческой армии, ядром которой должен стать «полк Калиновского». Есть данные, что для получения боевого опыта их отправляют воевать рядах ВСУ.