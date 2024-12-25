Опубликованы кадры из разбившегося в Актау самолёта незадолго до трагедии
Актау, Казахстан, 25 декабря, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Кадры из пассажирского самолёта Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, снятые 25 декабря незадолго до крушения в казахстанском Актау, появились в распоряжении ИА Регнум.
Видео снял на телефон один из пассажиров — Субхонкул Сулаймонович Рахимов. Он сидел у окна. Многие пассажиры в этот момент покинули свои места в самолёте. В салоне видны выпавшие кислородные маски.
Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря в районе аэропорта Актау разбился пассажирский самолёт с 67 человеками на борту. Воздушное судно летело из Баку в Грозный. Из-за плохих метеоусловий его перенаправили в аэропорт Махачкалы, а затем в Актау. Возле аэропорта лайнер потерпел крушение. Известно, что 32 человека выжили, четверо погибли.
На борту находились 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть казахстанцев и трое граждан Киргизии. По одной из версий, в самолёте взорвался баллон. СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву в связи с трагедией. Президент Азербайджана, который вылетел в Санкт-Петербург на саммит стран СНГ, вернулся в республику. Он объявил 26 декабря днём траура по погибшим.