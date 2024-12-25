Москва, 25 декабря, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст.263 УК РФ) после падения пассажирского самолёта у казахстанского Актау. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба СК России.

«По факту крушения самолёта, на борту которого находились российские граждане, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что воздушное судно 25 декабря разбилось возле города Актау, по информации следователей, на его борту находились российские граждане. Следователи установят все обстоятельства, причины и условия трагического инцидента.

Новость дополняется