Москва, 25 декабря, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву в связи с крушением в Казахстане пассажирского самолёта, летевшего из Баку в Грозный. Об этом 25 декабря сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

«Путин уже созвонился с ним, выразил соболезнования в связи с крушением азербайджанского самолета в Актау. В целом мы глубоко соболезнуем тем, кто потерял родных и близких в этой авиакатастрофе», — заявил представитель Кремля.

Песков также отметил, что Алиеву пришлось прервать визит в Санкт-Петербург.

Как передавало ИА Регнум, утром 25 декабря самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в аэропорту Актау. Собственник воздушного судна назвал причиной аварии столкновение со стаей птиц.

По предварительным данным МЧС Казахстана, в катастрофе выжили 28 человек, в том числе двое детей. Всех их доставили в больницы.

Алиев узнал о трагедии, когда на самолёте направлялся в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите СНГ. Он распорядился развернуть самолёт и вернуться в Баку. Президент дал указания о принятии срочных мер в связи с катастрофой и выразил соболезнования семьям погибших. Глава Чечни Рамзан Кадыров также выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой.