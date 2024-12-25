Волгоград, 25 декабря, 2024, 15:35 — ИА Регнум. В Волгограде 52-летний мужчина, вооружённый ножом, попытался зайти в одну из школ в Тракторозаводском районе города. Об этом в среду, 25 декабря, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

Иван Шилов ИА Регнум

«На место были направлены наряды патрульно-постовой службы полиции и Росгвардии. В подразделение полиции доставлен 52-летний мужчина, который по внешним признакам, предположительно, находится в состоянии наркотического опьянения», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По факту случившегося проводится проверка. В результате инцидента никто не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря один из учеников школы в Краснодаре в ходе конфликта в здании образовательного учреждения нанёс ножевые ранения другим учащимся.

В результате нападения пострадали пять школьников в возрасте от 13 до 15 лет. Двое из них получили лёгкие ранения. Раненые были госпитализированы, им оказали необходимую помощь и выписали домой на амбулаторное лечение.

Прокуратура региона начала проверку. Нападавший был задержан.