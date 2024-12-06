Краснодар, 6 декабря, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Пять подростков пострадали в результате нападения в одной из школ города Краснодара, сообщил журналистам 6 декабря источник в оперативных службах.

По его информации, речь идёт о несовершеннолетних в возрасте от 13 до 15 лет.

«Пострадали пять человек — подростки [в возрасте] 13-15 лет», — сказал источник, которого цитирует ТАСС.

Он уточнил, что двое из них находятся в состоянии средней тяжести.

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