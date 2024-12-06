Краснодар, 6 декабря, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Напавший на подростков в одной из школ Краснодара задержан, сообщили 6 декабря в оперативном штабе Краснодарского края.

пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Ранее стало известно, что ученик одной из краснодарских школ напал с ножом на одноклассников.

«Нападавший задержан на месте происшествия», — отметил оперштаб в своём Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что в результате нападения пострадали пятеро школьников. Одного из них доставили в детскую краевую клиническую больницу в состоянии средней тяжести.

Кроме того, ещё один ученик получил ножевую рану стопы, другой — перелом носа и сотрясение мозга. Оба также находятся в больнице под наблюдением врачей.

Помимо этого, ещё у двоих учеников были выявлены лёгкие травмы. Они отказались от госпитализации.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря прокуратура Прикубанского округа Краснодара проинформировала, что начала проверку по факту нападения в школе в городе. Её представители уточнили, что местом инцидента стал посёлок Российский. Администрация Краснодара сообщила, что на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал разобраться, как ученик смог пронести холодное оружие в здание школы. Глава региона поручил предоставить ему оперативный доклад по поводу обстоятельств инцидента. Он назвал случившееся недопустимым.