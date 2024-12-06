Краснодар, 6 декабря, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Прокуратура Прикубанского округа Краснодара начала проверку по факту нападения на учеников в школе в этом городе, сообщили 6 декабря в пресс-службе ведомства.

Ранее появилась информация о том, что ученик восьмого класса напал с ножом на одноклассников в филиале краснодарской школы.

«Восьмиклассник с ножом напал на двоих учеников школы в Краснодаре в здании филиала школы, расположенном в посёлке Российском», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, которые приводит ведомства, пострадали четверо школьников.

Как сообщало ИА Регнум, в середине сентября в Челябинске школьник напал с ножом на учеников и педагогов в одной из школ города. Подростка, который совершил нападение, задержали полицейские.

Уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова позднее сообщила, что в результате нападения школьника на других учеников и педагогов пострадали четыре человека.