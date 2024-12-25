Актау, Казахстан, 25 декабря, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Опубликованы кадры из салона в первые мгновения после падения пассажирского самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines в аэропорту Актау. Их разместил телеканал RT в Telegram-канале.

Пресс-служба МЧС Казахстана/ТАСС

Видео снял один из пассажиров. В глубине салона женский голос просит о помощи. Сам мужчина интересуется у одной из пассажирок, может ли она встать. Та в ответ просит чуть поднять её.

Вокруг разбросан багаж и личные вещи людей. Пассажиры на заднем плане пробуют найти устойчивое положение и выбраться из разломанного салона.

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