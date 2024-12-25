Москва, 25 декабря, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину было доложено о взрыве в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе. Об этом 25 декабря сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

МЧС России. Кадр из видео

«Конечно, ему же приходят сводки ежедневно. Там эта информация есть», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв в ТЦ во Владикавказе прогремел утром 25 декабря. Взрывная волна выбила стёкла в здании. После этого начался пожар, площадь которого составила 800 кв. м. По информации МЧС РФ, в ходе происшествия погиб один человек, а также двое пострадали.

Причиной взрыва и последующего пожара в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе стало падение обломков украинского дрона. По камерам видеонаблюдения установили, что взрыв произошел снаружи здания. Взрывотехники ищут фрагменты беспилотника.