Владикавказ, 25 декабря, 2024, 08:43 — ИА Регнум. В торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе прогремел мощный взрыв. Об этом в среду, 25 декабря, сообщил Telegram-канал Baza.

Соцсети

По его информации, взрыв в здании произошёл в 8:30 утра. В результате были вбиты стёкла, сам комплекс заволокло дымом, после чего начался пожар.

«Предварительно, есть пострадавшие <…> Пострадали также люди, находившиеся на улице неподалеку», — отмечается в публикации.

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На место происшествия выдвинулись оперативные службы. К зданию торгового центра было направлено несколько карет скорой помощи.