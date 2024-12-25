Мощный взрыв прогремел в торговом центре во Владикавказе
Baza: мощный взрыв прогремел в торговом центре во Владикавказе
Владикавказ, 25 декабря, 2024, 08:43 — ИА Регнум. В торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе прогремел мощный взрыв. Об этом в среду, 25 декабря, сообщил Telegram-канал Baza.
Соцсети
По его информации, взрыв в здании произошёл в 8:30 утра. В результате были вбиты стёкла, сам комплекс заволокло дымом, после чего начался пожар.
«Предварительно, есть пострадавшие <…> Пострадали также люди, находившиеся на улице неподалеку», — отмечается в публикации.
На место происшествия выдвинулись оперативные службы. К зданию торгового центра было направлено несколько карет скорой помощи.