Владикавказ, 25 декабря, 2024, 09:47 — ИА Регнум. В результате мощного взрыва в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе погиб один человек. Об этом в среду, 25 декабря, сообщает МЧС РФ.

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По информации министерства, кроме того, в результате происшествия пострадали два человека. При этом по озвученным ранее данным Telegram-канала SHOT, количество пострадавших оценивается в девять человек.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в ТЦ «Алания Молл», — отмечается в публикации, размещённой в Telegram-канале ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв в торговом центре Владикавказа прогремел утром 25 декабря. Взрывной волной в здании были выбиты стёкла. Затем на третьем этаже комплекса началось сильное возгорание, площадь которого составила 800 кв. м.

По предварительным данным следователей, причиной взрыва в торгом центре стал хлопок газовоздушной смеси. На место происшествия прибыл глава Северной Осетии Сергей Меняйло для установления обстоятельств инцидента. На месте взрыва развернули оперативный штаб и ведут работы сотрудники правоохранительных и следственных органов, а также спасательных служб.