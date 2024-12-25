Киев, 25 декабря, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Заявление будущего спецпосланника США по Украине Кита Келлога о намерении избранного американского президента Дональда Трампа добиться устойчивых договорённостей между Россией и Украиной в короткий срок является плохим знаком для главы киевского режима Владимира Зеленского. На это указал депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS Избранный президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский

Ранее, 24 декабря, выдвинутый Трампом на должность спецпосланника по Украине политик заявил, что республиканец не намерен повторять ситуацию с Минскими договорённостями 2015 года. Трамп одновременно осознаёт важность отношений как с союзниками США, так и с российским президентом Владимиром Путиным, добавил Келлог.

«Для Зеленского это, конечно, «приятные новости», — написал Дмитрук 24 декабря в Telegram-канале, приведя цитату Келлога.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря Путин заявил, что Москве не нужны предварительные условия для переговоров с Киевом. Обсуждения должны учитывать ранее достигнутые соглашения и реалии в зоне боевых действий, отметил президент. Путин добавил, что в июне уже всё сказал насчёт предложений по Украине. Он в очередной раз напомнил, что Москва готова к диалогу и компромиссам, но именно Киев отказался от переговоров.

23 декабря советник руководителя офиса Зеленского Сергей Лещенко заявил, что переговоры с Россией становятся неизбежностью и Украине нужно быть готовой к ним из-за победы на президентских выборах в США Трампа. В период предвыборной кампании республиканец уверял, что остановит вооружённый конфликт, напомнил украинский политик.

В тот же день Трамп заявил об ожидании встречи с российским лидером для обсуждения вопросов урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что необходимо закончить боевые действия. Этот конфликт, по словам Трампа, не начался бы, будь он на месте действующего главы Белого дома Джо Байдена.