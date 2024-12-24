Вашингтон, 24 декабря, 2024, 23:44 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп хочет добиться устойчивых договорённостей между Россией и Украиной в короткий срок. Об этом заявил выдвинутый Трампом на должность спецпосланника США по Украине Кит Келлог.

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«Президент очень последователен в том, чего он хочет: остановить убийства и принести мир. Это его приоритет номер один в сфере национальной безопасности. Но он хочет справедливого и устойчивого мира, прочного», — заявил Келлог в эфире телеканала Fox Business.

Он добавил, что достигнутые в 2015 году Минские договорённости «жалким образом провалились» и Трамп не повторит такого. Вместе с этим, по словам Келлога, Трамп одновременно осознаёт важность отношений как с союзниками США, так и с российским президентом Владимиром Путиным.

Келлог 19 декабря выразил уверенность, что Россия и Украина готовы приступить к переговорам о завершении конфликта.

Как передавало ИА Регнум, Путин заявил 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, что Москве не нужны предварительные условия для переговоров с Киевом. Переговоры должны учитывать ранее достигнутые соглашения и реалии в зоне боевых действий, отметил президент. Путин добавил, что в июне уже всё сказал насчёт предложений по Украине. Он в очередной раз напомнил, что Москва готова к диалогу и компромиссам, но именно Киев отказался от переговоров. Замглавы МИД отметил, что избранный президент США и его команда посылают противоречивые сигналы. При этом российская сторона открыта для честного диалога на основе взаимного уважения и учёта интересов друг друга, однако замглавы МИД не уверен, что американцы воспользуются такой возможностью.

21 декабря заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что обсуждать украинскую проблематику с США можно на разных площадках, но главным остаётся содержание диалога. По его словам, для того чтобы эту тему обсуждать, нужно прежде всего понимать, какова позиция будущих американских властей на этот счёт. Пока подходы администрации избранного президента США Дональда Трампа неясны, указал замглавы МИД.