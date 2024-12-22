Штат Аризона, США, 23 декабря, 2024, 01:54 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп заявил об ожидании встречи с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения вопросов урегулирования конфликта на Украине.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом

«Президент Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно скорее. Будем ждать этого», — подчеркнул он на конференции Turning Point USA в штате Аризона.

Трамп добавил, что необходимо закончить боевые действия. Этот конфликт, по его словам, не начался бы, будь он на месте действующего главы Белого дома Джо Байдена.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, заявил, что не говорил с Дональдом Трампом уже четыре года, но готов к беседе и встрече с ним.

В статье испанской газеты El Pais 22 декабря написали, что Трамп посоветовал главе киевского режима Владимиру Зеленскому начать думать о прекращении огня и отказе от регионов, вернувшихся в состав России. По данным издания, Трамп направил Зеленскому соответствующее письмо. Конфликт, вероятно, закончится мирными переговорами. Они могут начаться раньше, чем этого ожидают, отметили авторы.

Трамп ранее не раз заявлял, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа.