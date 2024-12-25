Актау, Казахстан, 25 декабря, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Тела четверых погибших обнаружили на месте падения следовавшего из Баку в Грозный пассажирского самолёта у Актау. Об этом 25 декабря сообщило агентство «Казинформ» со ссылкой на управление здравоохранения Казахстана.

кадр из видео

«В управлении здравоохранения констатировали обнаружение на месте происшествия четырёх тел погибших», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на место авиакатастрофы отправили 22 бригады скорой помощи и шесть бригад центра медицины катастроф.

Как сообщало ИА Регнум, утром 25 декабря пассажирский самолёт авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в аэропорту Актау. В компании — владельце воздушного судна назвали возможной причиной крушения самолёта Embraer 190 столкновение со стаей птиц. Позднее в интернете появилось видео с моментом падения воздушного судна.

Пресс-служба МЧС Казахстана позднее 25 декабря сообщила, что при крушении самолёта в Актау выжили 25 человек. На месте авиакатастрофы работают 150 специалистов из личного состава МЧС республики и задействовано 45 единиц техники.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, 12 человек из числа выживших сейчас находятся в крайне тяжёлом состоянии.