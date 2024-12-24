Мелитополь, 24 декабря, 2024, 11:22 — ИА Регнум. В ночь на 24 декабря Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Мелитополь, применив шесть беспилотников. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА Регнум

«Противник совершил попытку атаковать административный центр области реактивными БПЛА самолётного типа», — написал он в Telegram-канале.

Из шести дронов пять средства противовоздушной обороны сбили на подлёте к городу. Детонация произошла на удалении от жилого сектора. Осколки одного из беспилотников повредили кровлю здания Центрального рынка. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, добавил глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря российские военные предотвратили очередную попытку ВСУ перегруппироваться в Запорожской области. На ореховском направлении бойцы батальона «Восток-Ахмат» выявили укрепления противника и зафиксировали перемещения украинских бойцов. Затем операторы дронов нанесли удары зажигательными и осколочно-фугасными снарядами.

18 декабря украинская армия попыталась нанести авиационный ракетный удар по Бердянску и Токмаку в Запорожской области. Все четыре ракеты, предположительно, Storm Shadow, были сбиты. В результате атаки никто не пострадал.