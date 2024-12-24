Москва, 24 декабря, 2024, 07:37 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь перехватили и уничтожили четыре украинских БПЛА. Об этом утром 24 декабря проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Виталий Невар/ТАСС

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотный летательных аппарата», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Так, средства ПВО сбили три украинских беспилотника над территорией Ростовской области и ещё один — над территорией Воронежской.

Как передавало ИА Регнум ранее, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь доложил, что силы ПВО уничтожили беспилотники в Миллеровском и Тарасовском районами. По его данным, пострадавших в результате атаки нет.

В свою очередь губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале сообщил, что при атаке украинского беспилотника, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Вечером 23 декабря Минобороны сообщало, что российские средства ПВО за 40 минут сбили над Ростовской областью девять украинских беспилотников. Врио губернатора региона Слюсарь тогда сообщил, что пострадавших в результате атак нет.