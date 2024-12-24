Москва, 25 декабря, 2024, 01:59 — ИА Регнум. Одной из вероятных причин крушения судна Ursa Major в Средиземноморском море может быть террористический акт, заявил депутат Госдумы и бывший морской офицер Андрей Колесник.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Возможно, произошёл теракт. В машинном отделении нет водонепроницаемых переборок. И то, что взрыв, судя по имеющейся информации, произошёл именно там, случилось «как нельзя кстати». Слишком много странных совпадений. Большая глубина. Отдаленность от берега. Взрыв именно в машинном отделении», — приводит слова Колесника издание «Взгляд. ру».

Вместе с этим депутат назвал подозрительным быстрое крушение судно, отметив, что второй версией произошедшего мог стать взрыв главной энергетической установки.

«Если бы это была главная энергетическая установка, корабль так быстро бы не затонул», — добавил парламентарий.

Колесник подчеркнул, что окончательные выводы станет возможным сделать только после осмотра судна.

Как передавало ИА Регнум, крушение российского сухогруза произошло 23 декабря между Испанией и Алжиром. Испанское издание Español сообщило, что в машинном отделении судна произошёл взрыв.

МИД России 24 ноября сообщил, что 14 членов экипажа затонувшего сухогруза спасены. Ещё два человека числятся пропавшими без вести. Как рассказали спасённые моряки, на борту в качестве груза находились пустые контейнеры в трюме и два крана на палубе.

Испанское морское поисково-спасательное агентство позже проинформировало, что ответственность за проведение спасательных работ на месте крушения Ursa Major принял на себя военный корабль России после согласования с властями Испании.