Мадрид, 24 декабря, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Военный корабль РФ принял ответственность за проведение спасательных работ на месте крушения российского сухогруза Ursa Major по согласованию с испанскими властями. Об этом 24 декабря сообщило испанское морское поисково-спасательное агентство.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Там отметили, что накануне во время подачи сигнала бедствия судно находилось примерно в 57 милях (приблизительно 91 км) от побережья Альмерии.

«Связавшись с судном, находящимся поблизости, оно сообщило о плохих погодных условиях, спасательной шлюпке в воде», — процитировали «Известия» заявление агентства.

В шлюпке спасатели обнаружили 14 человек и доставили их в Картахену. Люди сообщили, что на судне в качестве груза находились пустые контейнеры в трюме и два крана на палубе.

Отмечается, что ночью сухогруз Ursa Major затонул. Испанская морская служба продолжает работать в районе крушения, устраняя плавучие объекты, опасные для судоходства, и проверяя воды на предмет загрязнений.

Как передавало ИА Регнум, 24 декабря стало известно о крушении российского судна Ursa Major в международных водах Средиземного моря между Испанией и Алжиром. Испанское издание Español указало причиной инцидента взрыв в машинном отделении. Судно под флагом России 12 дней назад вышло из порта Санкт-Петербурга и шло во Владивосток, куда должно было прибыть 22 января.

В МИД РФ подтвердили информацию о 14 спасённых членах экипажа. Ещё двое пропали без вести. Дежурные смены Департамента ситуационно-кризисного центра МИД, ситуационного центра Минтранса РФ и российских загранучреждений держат на контроле эту ситуацию.