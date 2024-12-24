Санкт-Петербург, 24 декабря, 2024, 22:59 — ИА Регнум. Страны Европы не восприняли сигнал, который президент РФ Владимир Путин послал им посредством испытания новейшей системы баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Такое мнение высказала бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

ИА Регнум

«Они не поняли посыл президента Путина, который говорил о том, что он не хочет подстегнуть переход к ядерной войне», — сказала Кнайсль журналистам в библиотеке имени Маяковского в Санкт-Петербурге, где она представляла свою книгу «Реквием по Европе».

Он добавила, что российский лидер хотел подчеркнуть, что у России много различных вариантов оружия, которые сопоставимы с ядерным.

Как передавало ИА Регнум, Путин назвал создание ракетного комплекса «Орешник» историческим событием в ракетно-космической отрасли. По словам президента, он глубоко погружён в тему разработки «Орешника», поскольку это часть его работы. Путин признал, что в Минобороны были разные мнения по поводу создания «Орешника».

В итоге глава государства поддержал тех, кто считал, что этот гиперзвуковой комплекс нужно производить, и дал указание выделить необходимые ресурсы. По словам Путина, ракетный комплекс может поражать высокозащищённые и расположенные на большой глубине объекты.

Российская армия 21 ноября нанесла удар ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» на Украине. Это стало ответом на обстрелы западными дальнобойными ракетами Курской и Брянской областей.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков 28 ноября заявил, что применение новейшего вооружения стало чётким сигналом Западу. Он подчеркнул, что государства, которые поддерживают Киев, в том числе США, стали полноценными участниками конфликта на Украине.