Москва, 23 декабря, 2024, 01:39 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин назвал создание ракетного комплекса «Орешник» — историческим событие в ракетно-космической отрасли. Российский лидер отметил, что «был глубоко погружён» в тему разработки этого сверхоружия.

ИА Регнум Орешник

«Ничего подобного раньше не происходило. Это первый случай применения такого вида оружия», — пояснил Путин в интервью Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале журналиста.

По словам президента, он глубоко погружён в тему разработки «Орешника», поскольку это часть его работы. Путин признал, что в Минобороны были разные мнения по поводу создания «Орешника».

В итоге глава государства поддержал тех, кто считал, что этот гиперзвуковой комплекс нужно производить, и дал указание выделить необходимые ресурсы.

«Я согласился с теми, кто считал, что настало время испытать его в боевых условиях», — добавил Владимир Путин.

Это и было сделано 21 ноября — ВС РФ нанесли удар «Орешником» по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Это был ответ на атаки с помощью дальнобойных ракет ATACMS на Брянскую и Курскую области.

Как сообщало ИА Регнум, по словам Путина, ракетный комплекс может поражать высокозащищённые и расположенные на большой глубине объекты.

19 декабря президент заявил, что Россия готова «прямо сейчас» к «технологической дуэли» «Орешника» с западными системами противовоздушной обороны. Путин заверил, что ни у кого нет шансов сбить «Орешник».

На коллегии Минобороны 16 декабря глава государства отметил, что серийный выпуск ракетных комплексов «Орешник» начнётся в ближайшее время.