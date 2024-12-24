Москва, 24 декабря, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности 24 декабря опубликовала видео допроса сотрудника одного из режимных объектов, задержанного за шпионаж в пользу киевского режима.

кадр из видео

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России 1980 года рождения, подозреваемого в передаче сведений закрытого характера украинским спецслужбам», — говорится в сообщении ведомства.

Мужчине при задержании сообщили, что его подозревают в государственной измене, и повезли его к месту жительства для проведения следственных действий. Он признался, что работал на украинские спецслужбы, и согласился сотрудничать со следствием.

Задержанный рассказал, что полгода назад с ним связался представитель Украины, назвавшийся Алексеем. Он предложил платить за передачу секретной информации.

«Переданы координаты военных объектов и фотографии изделия современной разработки военно-промышленного комплекса», — рассказал злоумышленник правохранителям.

Следственное управление ФСБ России возбудило против задержанного уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Ему грозит пожизненное лишение свободы. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря сотрудники ФСБ задержали в Ялте местного жителя, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами. Он передавал им данные о российских войсках. Против него возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»). Злоумышленника арестовали.

Днём ранее Московский областной суд приговорил экс-директора по качеству Луховицкого авиазавода Михаила Баранова к девяти годам лишения свободы. Он причастен к массовым хищениям комплектующих для истребителей МиГ-29 для контрабанды в интересах Украины. Осужденный также помог передать секретную техническую документацию представителю другой страны.