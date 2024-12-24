Москва, 24 декабря, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали работника режимного предприятия, которого подозревают в шпионаже для спецслужб Украины. Об этом 24 декабря сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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«Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1980 года рождения, подозреваемого в передаче сведений закрытого характера украинским спецслужбам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий ФСБ удалось установить, что задержанный является сотрудником режимного предприятия, он установил и поддерживал контакт с представителями украинской службы внешней разведки.

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По данным ФСБ, мужчина за деньги передавал спецслужбам Украины информацию о российских военных, которую можно использовать против безопасности РФ, в том числе в зоне проведения спецоперации.

«Свою вину в противоправных действиях [подозреваемый] признал, активно сотрудничает со следствием», — уточнили в ЦОС.

Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении задержанного уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Мужчину арестовали, ведётся дальнейшее следствие и оперативно-разыскные мероприятия.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ 17 декабря задержала в Ялте местного жителя, сотрудничавшего со спецслужбами Украины. Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») и отправили его под арест.

Ранее в этот же день сотрудники ФСБ задержали в Нижнем Новгороде мужчину по подозрению в попытке подрыва зданий одного из промышленных предприятий. По информации правоохранителей, задержанный житель Нижегородской области сотрудничал с украинскими спецслужбами.