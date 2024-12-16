Москва, 16 декабря, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Бывшего директора по качеству Луховицкого авиазавода Михаила Баранова приговорили к девяти годам колонии. Об этом 16 декабря сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

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В ведомстве уточнили, что такое решение вынес Московский областной суд. По данным следствия, Баранов оказался причастен к организации массовых хищений комплектующих для истребителей семейства МиГ-29 в целях контрабандного вывоза в интересах Украины. Кроме того, он помог передать техническую документацию ограниченного распространения представителю иностранного государства.

Отбывать назначенный судом срок за хищения и госизмену бывший топ-менеджер завода будет в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря прокуратура Курской области направила в суд уголовное дело о госизмене и диверсии в отношении местного жителя. В январе обвиняемый в одном из мессенджеров вступил в сотрудничество с представителем ГУР минобороны Украины и по его указке совершил поджог объекта транспортной инфраструктуры.

2 декабря вынесли приговор жителю Ялты, который передал украинской стороне данные о вылете из Сочи авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения. Краснодарский краевой суд приговорил его к 14 годам лишения свободы.

7 ноября правоохранительные органы в Мордовии задержали жителя региона, которого подозревают в передаче Украине сведений об оборонных предприятиях и местах прохождения военных грузов в республике.