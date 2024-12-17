Москва, 17 декабря, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Ялте местного жителя, который сотрудничал с украинскими спецслужбами. Об этом 17 декабря сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

ЦОС ФСБ России. Кадр из видео

По данным ведомства, задержанный мужчина 1993 года рождения передавал украинской разведке сведения о Вооружённых силах России в Крыму. Контакт с сотрудником Главного управления разведки минобороны Украины он установил через мессенджер Telegram, заявив о готовности предоставлять различного рода информацию, в том числе фото− и видеоматериалы.

«Выполняя задания куратора, злоумышленник инициативно передавал иноспецслужбе сведения о расположении и передвижении военной техники ВС РФ на территории Республики Крым», ― говорится в сообщении ЦОС.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»). Его заключили под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря сотрудники правоохранительных органов в Нижегородской области задержали мужчину, подозреваемого в попытке подрыва зданий одного из промышленных предприятий. По данным правоохранительных органов, местный житель сотрудничал с украинскими спецслужбами. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК РФ.

Московский областной суд 16 декабря приговорил бывшего директора по качеству Луховицкого авиазавода Михаила Баранова к девяти годам колонии. По данным следствия, он оказался причастен к организации массовых хищений комплектующих для истребителей семейства МиГ-29 в целях контрабандного вывоза в интересах Украины. Кроме того, он помог передать техническую документацию ограниченного распространения представителю иностранного государства.

2 декабря вынесли приговор жителю Ялты, который передал украинской стороне данные о вылете из Сочи авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения. Краснодарский краевой суд приговорил его к 14 годам лишения свободы.