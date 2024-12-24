Белгород, 24 декабря, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пригрозил главам районов административной ответственностью за неверные данные, указанные в отчётах по восстановлению пострадавших от обстрелов домов. По его словам, от жителей стали поступать жалобы на незавершённые работы, которые по документам якобы выполнены в полном объёме.

Евгений Силантьев/ТАСС

«Если вы отремонтировали кровлю и отдали расписку, что снять с контроля — это называется обманом… Вы обманываете себя, вы обманываете меня, самое главное — вы обманываете людей. Вижу, что правильное решение принял и еженедельно начал публиковать отчеты — люди видят, читают, обращают внимание и указывают на этот обман», — произнёс Гладков в ходе оперативного совещания.

По его словам, со следующего года при выявлении подобных фактов чиновников будут наказывать. Если же практика с липовыми отчётами продолжится, то главам регионов передадут обязанность по восстановлению. Кто будет обманывать, тот будет приводить дома в порядок за счёт собственных источников, подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что никакого снисхождения к коррупционерам, связанным с нарушениями при строительстве фортификационных сооружений в приграничье, не будет. Он добавил, что если вскрытые следствием факты будут официально и процессуально подтверждены, то администрация региона будет настаивать на максимально строгом наказании для виновных.

Позднее Хинштейн отметил, что никто из чиновников в Курской области, чувствующих за собой «какие-то грехи», ещё «не покаялся», но явку с повинной написать нелегко.

В сентябре Гладков в беседе с ИА Регнум поделился, что регион готов практически к любому развитию событий, а власти справляются и с защитой населения, и стараются не забывать о «мирной повестке»: чистых улицах, цветах и озеленении городов. По его словам, в городах продолжаются ремонты и строительство школ, укладка нового асфальта. Мы же не живём, чтобы умирать, мы живем, чтобы рождались, жили и развивались наши дети, отметил губернатор.