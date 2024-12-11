Курск, 11 декабря, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Никто из чиновников в Курской области, чувствующих за собой «какие-то грехи», ещё «не покаялся». Об этом вечером 10 декабря заявил журналистам врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Максим Блинов/РИА Новости Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

«Пока ни одного. <…> Им надо осознать, подобрать слова. Явку с повинной написать не так легко», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Врио главы региона отметил, что ещё не сформировал впечатления о сотрудниках областного правительства после первой планёрки, на которой они молчали и слушали его.

Перед этим Хинштейн предложил покаяться чиновникам в Курской области, «чувствующим за собой какие-то грехи».

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря Хинштейн отправил в отставку правительство Курской области. До проведения выборов главы региона и формирования нового состава правительства чиновники будут работать в статусе врио, уточнил он.

Позднее в этот же день врио главы Курской области заявил, что никакого снисхождения к коррупционерам не будет. По его словам, региональное правительство готово оказывать всю необходимую помощь органам следствия в расследовании уголовного дела о коррупции при строительстве фортификационных сооружений в приграничных районах области.

Президент России Владимир Путин 5 декабря назначил Хинштейна врио губернатора Курской области после отставки по собственному желанию Алексея Смирнова, заявившего о переходе на новую работу. Глава государства подчеркнул, что в сложившейся сейчас в Курской области ситуации необходимо кризисное управление.