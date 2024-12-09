Курск, 9 декабря, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Никакого снисхождения к коррупционерам не будет, правительство Курской области готово оказывать всю необходимую помощь органам следствия в связи с расследованием уголовного дела о коррупции при строительстве фортификационных сооружений в приграничье. Об этом 9 декабря заявил исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Мы — не только открыты и прозрачны для любых проверок и ревизий, но и сами — крайне заинтересованы в наведении порядка. Обещаю: никакого снисхождения к тем, кто уличён в коррупционных (как, впрочем, и в других) преступлениях — не будет», — написал он.

Хинштейн добавил, что если вскрытые следствием факты будут официально и процессуально подтверждены, то администрация региона будет настаивать на максимально строгом наказании для виновных.

«Это уже не просто коррупция и воровство, а нечто большее, находящееся в моём понимании за гранью добра и зла», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, Ленинский районный суд Курска постановил арестовать бывшего заместителя генерального директора АО «Корпорация развития Курской области» Игоря Грабина, обвиняемого в растрате средств, выделенных на строительство укреплений.

5 декабря Алексей Смирнов подал в отставку с поста губернатора Курской области. Он заявил, что переходит на новую работу. Президент РФ Владимир Путин назначил Хинштейна врио губернатора региона.

Хинштейн 8 декабря заявил, что в Курской области необходимо менять систему оказания помощи жителям, пострадавшим от ударов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Это нужно делать быстро и кардинально, подчеркнул он.